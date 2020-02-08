Şentop, uçak kazasında ölen diş hekiminin ailesini ziyaret etti

'Babam ve ben'

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın (30), ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden 3 yolcudan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar, dün memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile birlikte Koşar'ın ailesinin Malkara'daki evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu.

Şentop'u ve beraberindekileri genç kadının acılı annesi Zülfiye Bilgi, babası Cemil Bilgi ile eşi Gökhan Koşar, karşıladı. Anne Bilgi'nin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı ziyarette Şentop, aileye başsağlığı diledi.



TEKİRDAĞ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:41

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