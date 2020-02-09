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Vietnamlı kaçak göçmenlerin maske hassasiyeti

DHA

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen, Vietnam uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Vietnamlıların, emniyette işlemlerini beklerken, yanlarında taşıdığı maskeleri ağızlarına taktığı görüldü. 

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen, Vietnam uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Vietnamlıların, emniyette işlemlerini beklerken, yanlarında taşıdığı maskeleri ağızlarına taktığı görüldü. 
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne, Malkara ilçesi D-110 yolu üzerindeki Gözsüz köy yolu ayrımında yabancı uyruklular olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 4'ü kadın 7 kişinin Vietnamlı olduğunu belirledi. Üzerlerinde pasaportları bulunmayan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Vietnamlıların, emniyette işlemlerini beklerken, yanlarında taşıdığı maskeleri ağızlarına taktığı görüldü. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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