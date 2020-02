TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Turhan, Tekirdağ'da yol açılışına katıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu-Ergene ilçelerinin ayrımı olan Tekirdağ yolu TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı törenle açıldı. Bakan Turhan, "İnsanımız, milletimiz, ülkemiz her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Çünkü dünyadan geri kalamayız, çünkü güçlü olmak zorundayız, çünkü kimseye boyun eğmemek durumundayız. Bunların tersi olursa, bu zorlu coğrafyada başımıza çorap örmek isteyen nice aç kurt var, biliyorsunuz" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinin yol ayrımı olan Tekirdağ yolunun açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bölge belediye başkanları ve davetlilerin katıldığı törenle açıldı.

'BAŞIMIZI ÇORAP ÖRMEK İSTEYEN NİCE AÇ KURT VAR'

Törende konuşan Bakan Turhan, Tekirdağ'ın sanayi ve tarımda önemli bir rol aldığını ve bunun içinde bakanlık olarak yapılması gereken tüm yatırım ve çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"İstanbul gibi dünyanın mega şehirlerinden birine komşu olması da Tekirdağ'ımıza ayrı bir değer katmaktadır. Durum böyle olunca da Tekirdağ'a ne gerekiyorsa yapılması gerekmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak meseleye biz böyle yaklaşıyoruz. O nedenle de Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına bugüne kadar 5,5 milyar TL yatırım yaptık. Bugün de Tekirdağ'ın organize sanayi yatırımları ile büyüyen ve ağır taşıt trafiği ile ulusal ve uluslararası trafiğe hizmet veren Çorlu'nun gelişimini destekleyen 23 kilometre uzunluğundaki Çorlu-Ergene ayrımı Tekirdağ yolunun açılışını yapıyoruz.13 kilometrelik kesimini zaten önceki yıllarda tamamlamıştık. Şimdi de kalan 10 kilometre kısmı tamamlayıp hizmete vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu kısım için 172 milyon TL harcadık. Helali hoş olsun. Çünkü bu sayede nice kazanımlar sağlamış oluyoruz. Bu projeyi, D-110 (Tekirdağİstanbul) ayrımı ile D-100 (İstanbul-Edirne) arasındaki bölünmüş yolda sürekliliği sağlamak ve Çorlu şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirdik. Bütün bunları yapıyoruz çünkü bunları yapmak bizim vazifemiz, bunlara sahip olmak da sizin hakkınız. İnsanımız, milletimiz, ülkemiz her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Çünkü dünyadan geri kalamayız, çünkü güçlü olmak zorundayız, çünkü kimseye boyun eğmemek durumundayız. Bunların tersi olursa, bu zorlu coğrafyada başımıza çorap örmek isteyen nice aç kurt var, biliyorsunuz. Çok çalışıp, elbirliği ve güç birliği içinde ay yıldızlı bayrağımızı hep birlikte gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz inşallah. Desteğinizi, duanızı bizlerden eksik etmemenizi istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çorlu-Ergene Ayrımı, Tekirdağ yolunun yapımında emeği geçen, işçisinden, teknik personeline, uzmanından, denetmenine tüm yüklenici firma ve bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum. Yolun Tekirdağ'ımıza, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

ŞENTOP: DİĞERLERİ BATSIN DİYE GEMİDE DELİK AÇMAK AKILSIZLIKTIR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, törende yaptığı konuşmada trafik kazalarına çok kurban vermiş bir ülke olduğumuzun altını çizdi. "Çalışmaya memur ve mecburuz" diyen Şentop, şunları söyledi;

"Yalnız bizim ülkemizin değil, dünyanın değişik bölgelerinin, mazlumların da bizim çalışmamıza ihtiyacı var. Güçlü ve kudretli bir Türkiye onlar için de bir umut ve direnç kaynağıdır. Biz geçmişte trafik kazalarına çok kurban vermiş bir milletiz. Şimdi elhamdülillah yolların kalite ve büyüklüğünün artması ile trafik kazasına bağlı ölümlerin giderek düştüğünü istatistiklerle de görüyoruz. Tabii ki temennimiz bunların hiç olmamasıdır. Şundan eminim, bir birimize sarıldıkça büyüyor ve ilerliyor, kendi içimizde sebebi ne olursa olsun kavga edip ayrıştıkça zayıflıyor ve değişik, saldırılara açık hale geliyoruz. Birbirimize sarılmaya daima ihtiyacımız var. Açtığımız bu somut otoyollar dışında siyasetin ve görüş ayrılıklarının arasına da bariyerler değil, yollar ve otoyollar açmak ve onları hep açık tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü aynı geminin içindeyiz. Diğerleri batsın diye gemide delik açmak akılsızlıktır. Çünkü gemi ile birlikte herkes, hepimiz batarız. Esasen dünya siyasetinde de durum böyledir. İnsanların yaşaması için politika ve eylemler üretileceğine tersi gerçekleşiyor ve bu sebeple bütün dünya büyük bir huzursuzluk ve tedirginlik içinde. Adaleti ve sevgiyi siyasi fikirlerimizin de önüne koymak ve yükseltmek mecburiyetindeyiz."

'VAHŞİ TİYATRO OYUNLARI'

Siyasi görüş ayrılıklarının yakından ve iyi niyetle bakılması halinde bir zenginlik olduğunu söyleyen Şentop, "Çünkü farklılık rekabet doğurur ve rekabet daha iyisini getirtir. Görüşleri ve düşünceleri farklı diye üstünü çizmek, anlamsız ve saçma düsturların içinde çürütmeye çalışmak, kimseye fayda getirmemiştir ve getirmeyecektir. Suriye, Libya, özellikle İdlib'de yaşananlar, bütün dünyanın gözü önünde oynanan insanlık dışı vahşi tiyatro oyunlarının son bulmasını için gayret göstermek ahlaki ve insani bir yükümlülüktür. Türkiye bunun için adeta tek başına bir çaba göstermekte, çok aktörlü zalim güçler dengesi karşısında, cansiperane bir mücadele sürdürmektedir. Bu mücadeleden her türlü güçlüğe rağmen muzaffer olarak çıkacağız. Cenabı hakkın izniyle ve yardımıyla. İçerideki ve dışarıdaki atılımlarımız, bunların hepsi büyük Türkiye ve aziz milletimiz ve insanlığın esenliği içindir" diye konuştu.



