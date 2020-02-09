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TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Turhan Tekirdağ’da yol açılışına katıldı TBMM Başkanı Prof. Dr. ...

İHA

Tekirdağ Kınalı Otoyolu'nun Çorlu Ergene ayrımının açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Turhan Tekirdağ’da yol açılışına katıldı TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: “Diğerleri batsın diye gemide delik açmak akılsızlıktır çünkü gemi ile birlikte herkes, hepimiz batarız” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: “Kimseye boyun eğmemek için ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamak durumundayız”

Tekirdağ Kınalı Otoyolu’nun Çorlu Ergene ayrımının açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
ÇorluErgene ilçelerinin ayrımı olan Tekirdağ yolu TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Şentop, “Biz çalışmaya memur ve mecburuz. Yalnız bizim ülkemizin değil, dünyanın değişik bölgelerinin, mazlumların da bizim çalışmamıza ihtiyacı var. Güçlü ve kudretli bir Türkiye onlar için de bir umut ve direnç kaynağıdır. Biz geçmişte trafik kazalarına çok kurban vermiş bir milletiz. Şimdi elhamdülillah yolların kalite ve büyüklüğünün artması ile trafik kazasına bağlı ölümlerin giderek düştüğünü istatistiklerle de görüyoruz. Tabii ki temennimiz bunların hiç olmamasıdır” dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Turhan, şunları söyledi:
"Şundan eminim, birbirimize sarıldıkça büyüyor ve ilerliyor, kendi içimizde sebebi ne olursa olsun kavga edip ayrıştıkça zayıflıyor ve değişik, saldırılara açık hale geliyoruz. Birbirimize sarılmaya daima ihtiyacımız var. Açtığımız bu somut otoyollar dışında siyasetin ve görüş ayrılıklarının arasına da bariyerler değil yollar ve otoyollar açmak ve onları hep açık tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü aynı geminin içindeyiz. Diğerleri batsın diye gemide delik açmak akılsızlıktır. Çünkü gemi ile birlikte herkes, hepimiz batarız. Esasen dünya siyasetinde de durum böyledir. İnsanların yaşaması için politika ve eylemler üretileceğine tersi gerçekleşiyor ve bu sebeple bütün dünya büyük bir huzursuzluk ve tedirginlik içinde. Adaleti ve sevgiyi siyasi fikirlerimizin de önüne koymak ve yükseltmek mecburiyetindeyiz.”
Siyasi görüş ayrılıklarının bir zenginlik olduğunu kaydeden Şentop, “Çünkü farklılık rekabet doğurur ve rekabet daha iyisini getirir. Görüşleri ve düşünceleri farklı diye üstünü çizmek, anlamsız ve saçma düsturların içinde çürütmeye çalışmak, kimseye fayda getirmemiştir ve getirmeyecektir. Suriye, Libya, özellikle İblib’de yaşananlar, bütün dünyanın gözü önünde oynanan insanlık dışı vahşi tiyatro oyunlarının son bulmasını için gayret göstermek ahlaki ve insani bir yükümlülüktür. Türkiye bunun için adeta tek başına bir çaba göstermekte, çok aktörlü zalim güçler dengesi karşısında, cansiperane bir mücadele sürdürmektedir. Bu mücadeleden her türlü güçlüğe rağmen muzaffer olarak çıkacağız. Cenabı hakkın izniyle ve yardımıyla. İçerideki ve dışarıdaki atılımlarımız, bunların hepsi büyük Türkiye ve aziz milletimiz ve insanlığın esenliği içindir” şeklinde konuştu.

"Tekirdağ’ın bölünmüş yol uzunluğunu 343 kilometreye ulaştırdık”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan da İstanbul gibi dünyanın mega şehirlerinden birine komşu olmasının Tekirdağ’a ayrı bir değer kattığını ifade ederek, "Durum böyle olunca da Tekirdağ’a ne gerekiyorsa yapılması gerekmektedir. Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı olarak meseleye biz böyle yaklaşıyoruz. O nedenle de Tekirdağ’ın ulaşım ve iletişim altyapısına bugüne kadar 5,5 Milyar TL yatırım yaptık. Tekirdağ’ın bölünmüş yol uzunluğunu 343 kilometreye ulaştırdık” dedi.
23 kilometre uzunluğundaki Çorlu Ergene Ayrımı Tekirdağ yolunun açılışını yaptıklarını belirten Bakan Turhan, “13 kilometrelik kesimini zaten önceki yıllarda tamamlamıştık. Şimdi de kalan 10 kilometre kısmı tamamlayıp hizmete vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu kısım için 172 Milyon TL harcadık. Helali hoş olsun. Çünkü bu sayede nice kazanımlar sağlamış oluyoruz. Bu projeyi, D110 Tekirdağ İstanbul ayrımı ile D100 İstanbulEdirne arasındaki bölünmüş yolda sürekliliği sağlamak ve Çorlu şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirdik” diye konuştu.
“İnsanımız, milletimiz, ülkemiz her şeyin en iyisine en güzeline layıktır" Bakan Turhan, "Dünyadan geri kalamayız, çünkü güçlü olmak zorundayız, çünkü kimseye boyun eğmemek için ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamak durumundayız. Bunların tersi olursa, bu zorlu coğrafyada başımıza çorap örmek isteyen nice aç kurt var, biliyorsunuz. Çok çalışıp, el birliği ve güç birliği içinde ay yıldızlı bayrağımızı hep birlikte gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz inşallah. Desteğinizi, duanızı bizlerden eksik etmemenizi istirham ediyorum. Çorlu Ergene ayrımıTekirdağ Yolunun yapımında emeği geçen; işçisinden, teknik personeline, uzmanından, denetmenine tüm yüklenici firma ve bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum. Yolun Tekirdağımıza, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop direksiyonuna geçtiği makam arabasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte yoldaki ilk sürüşü gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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