TB2L: UPS: 73 - Çorlu Belediyesi: 79

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele eden ve zirve iddiasını sürdüren Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan maçta İstanbul temsilcisi UPS takımını 6 sayı farkla yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Mustafa Topaloğlu, Mustafa Aksoy ve Ahmet Malik Şan hakem üçlüsünün görev aldığı Çorlu Belediyesi UPS maçının ilk periyodunu İstanbul temsilcisi, 16 15 önde tamamladı. İkinci periyotta 22 13 üstünlük kuran Çorlu temsilcisi, soyunma odasına 37 29 önde giren taraf oldu. Üçüncü periyotta da rakibine 21 17 üstünlük sağlayan ÇBSK, final periyoduna 12 sayı farkla 58 46'lık skorla girdi. Son periyotta İstanbul ekibi UPS’nin 27 21 önde olmasına karşın Çorlu Belediyesi maçı 6 sayı farkla 79 73 kazandı ve ligdeki 10. galibiyetini elde etti.

ÇBSK’da Mehmet Oğuzhan Kızıl 22, Yiğit Özgür Barışık 21 sayı kaydederken, Burak Yüksel 11, Burak Sarı ise 9 sayıyla takımına katkı verdi. 22 sayı ile maçın en skorer ismi olan Mehmet Oğuzhan Kızıl, toplam 9 ribaunt ile aynı sayıda ribaunt alan takım arkadaşı Burak Sarı'yla birlikte en çok ribaunt elde eden isim oldu.

ÇBSK, 16 Şubat'ta saat 17.00’de Erzurum BŞB takımını konuk edecek. Ardından fikstür gereği maç yapmayacak olan Çorlu temsilcisi, 1 Mart günü yine Çorlu’da bu kez Başkent Yenişehir ile karşılaşacak.

TEKİRDAĞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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