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Pencereden girip ocağın altını kapattılar Tekirdağ'da ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu

İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yemeği ocakta unutan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Pencereden girip ocağın altını kapattılar Tekirdağ'da ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yemeği ocakta unutan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yemeği ocakta unutan komşularının evinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla pencereden evin içerisine girdi. Ocağın altını kapatan itfaiye ekipleri, olası bir yangın faciasını önlemiş oldu.

TEKİRDAĞ

11 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:18
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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