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Tekirdağ'da 10 ton sahte içki ele geçirildi

DHA

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 10 ton sahte içki ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 10 ton sahte içki ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş karakolu ekiplerince, ilçede son bir ayda 8 ayrı ev ve iş yerine sahte içki operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 10 ton sahte içki, içkilerin yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahte içkiler ise imha edildi.

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