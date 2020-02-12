İnşaat kazısı bina sakinlerini korkutuyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir inşaat alanı çevresinde bulunan 4 katlı apartmanda oturan vatandaşlar, yıkılma tehlikesi yaşadıklarını ifade etti. Bina sakini Ramazan Bülbül, “Evde korku içinde uyuyoruz” dedi.

Malkara'nın Camiatik Mahallesi Kazdağı Yokuşu Sokak’ta inşaat çalışması nedeniyle 4 katlı bir apartmanın kazılan yan tarafı, bina sakinleri arasında yıkılma korkusuna yol açtı. İnşaat çalışmalarının yarım kaldığını ifade eden vatandaşlar, sokaktaki dik yokuşun inşaat alanına doğru toprak kayması riski oluşturduğunu ve 4 katlı apartmanının yıkılma tehlikesi arz ettiğini öne sürdü.

Tedirgin olduklarını dile getiren bina sakini Ramazan Bülbül, “Bir yılı aşkın zaman önce burada inşaat kazısı yapıldı. Binanın yan tarafından toprağı boşalttılar ve müteahhit gelip yapmadı. Anlaşmazlık nedeniyle şu an inşaat yarım kalmış durumda. Apartman sakinleri olarak, evde korku içinde, ürkerek yatıyoruz. Kaldığımız binanın yıkılma tehlikesi var. Biz de şu an mağdur olarak tedirgin biçimde bekleyişimizi sürdürüyoruz” dedi.

Ramazan Bülbül, kuşkularını ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasını istedi.

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