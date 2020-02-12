Darbe girişimini öven CHP'li Başkana ceza

"Saldırı olursa rejimi her yerde vuracağız"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla yargılanan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı O.E.’ye hapis cezası verildi.

15 Temmuz 2019’da darbe girişimini övücü paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı O.E., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılmıştı. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararını verdi.

Sanık O.E. hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurulan ve daha önce sabıkasının olmadığı görülen sanığa verilen hapis cezası 5 yıl süreyle yeniden suç işlememesi şartıyla geriye bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.