NKÜ Hastanesinde yeni birimler açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde Kemoterapi Birimi, Psikiyatri Servisi ve İnme Merkezinde açılışlar gerçekleşti.

Açılışı gerçekleştirilen Kemoterapi Birimi bekleme salonu ve Psikiyatri Kliniği bekleme salonu ile bahçe düzenlemesi hasta ve hasta yakınlarının muayene ve tedavi sırası beklerken sıkılmamalarını, aydınlık, ferah ve konforlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak üzere yeniden tasarlanıp hayırseverler tarafından tefrişatı gerçekleştirilerek donatıldı. Nöroloji Yoğun Bakım dâhilinde açılan İnme Merkezi ise Trakya’da tek oldu. 8 yatak kapasitesine sahip İnme Merkezinin Tekirdağ’da açılması, daha evvel İstanbul’a yönlendirilen acil felçli hastaların zamanla yarıştıkları kritik ilk 5 saati yolda kaybetmemeleri için hayati bir rol oynuyor. Merkezin daha sonra bir eğitim merkezine de dönüşmesi planlanıyor. Üniversite Hastanesinin diğer yoğun bakım üniteleri ise toplamda 82 yatak kapasitesine sahip bulunuyor.

Hayırseverler Prof. Dr. Aslı Korkut ve Prof. Dr. Kayhan Korkut, Hatice ve Tevfik Karayel ile Fatih Şedele’nin bağışları ile Kemoterapi bekleme salonunun tefrişatı gerçekleştirilirken, Kübra ve Salih Balkan tarafından Psikiyatri Servisi iç kısım düzenlemeleri gerçekleştirildi. Hayırsever Tansel Özsoy ise Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi 207 No’lu odanın tefrişatını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde Vali Yardımcısı Murat Eren, Rektör Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve Başhekim Doç. Dr. Nejat Altıntaş tarafından hayırseverlere teşekkür plaketi takdim edildi. Toplu açılışı temsilen Kemoterapi Birimi önünde gerçekleşen kurdele kesim töreninin ardından hep birlikte açılışı yapılan birimler gezildi. Başhekim Doç. Dr. Nejat Altıntaş Kemoterapi ve Psikiyatri birimlerinde yapılan tefrişat düzenlemeleri hakkında bilgi verirken, İnme Merkezi’nin ziyareti sırasında ise Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut, Rektör Şahin ve diğer ziyaretçilere bilgilendirmede bulundu.

Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı Murat Eren, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, NKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülin Yıldız, Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Berna Erdal, akademisyenler, hayırseverler, basın mensupları ve idari personel katıldı.

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