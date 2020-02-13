Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılında Kahramanmaraş Trakya etkinlikleri programı

Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılında Kahramanmaraş Trakya etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerini kapsayan program düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen Kahramanmaraş’ın 12 Şubat İstiklal ruhunun Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin kapsayan Trakya etkinlikleri Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcıları Ahmet Narinoğlu, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, NKÜ Rektörü Mümin Şahin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Tekirdağ Bayi Müdürü İlyas Miral ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesi vatandaşlara Kahramanmaraş Dondurması ve yöresel lezzetler sunuldu. Daha sonra konferans salonuna geçilerek program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, “Değerli konuklar Maraş Mücadelesi bize neyi anlatır. Maraş tarihte kendi kendini kurtaran ilk ve tek şehirdir. Maraş direnişi 7’den 70’e bütün halk tarafından yapılmıştır. Düşmanların Anadolu’da tutunamayacağını bize Maraş göstermiştir. Maraş, işgal altındaki diğer şehirlere rol model olmuştur. Halkın direniş ümidi ve iman direnci artmıştır. Düşmanın Anadolu’ya yayılmasının önü kesilmiştir. Türk milletinin mücadelesi de mazlum millete model olmuştur. 12 Şubat 1920’de kendi mücadelesini vererek kendini kurtaran şehir Maraş kurtuluşunun 100. yılında tarih yeninden yazılıyor. Cumhurbaşkanımızın himayesinde bu yıl kurtuluşun 100. yılı ilan edildi. Ülke genelinde etkinliklerle kutlanıyor. Diğer şehirlerde yaşayan Kahramanmaraşlılar, sivil toplum kuruluşları anma programları düzenliyor. Geçmiş ile gelecek kuşaklar arasında köprüler yeninden kuruluyor. 1925 yılında Maraş’a İstiklal Madalyası verildi. Maraş’ta Milli Mücadeleye katılanların listesi istenir. Halk topyekun Milli Mücadeleye, katılmayan tek fert yoktur cevabını yazar. Bunun üzerine 5 Nisan 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş şehrine Kırmızı İstiklal Madalyası verir. Gecikmiş dahi olsa 7 Şubat 1970’te de Maraş’a 'Kahramanlık unvanı verilerek', şehrin adı o günden bu yana Kahramanmaraş olur. Kadim şehir olan Maraş, medeniyetiyle kültürüyle, değerleriyle özgün şehir olarak yaşıyor” dedi.

Konuşmaların ardından sunumlar, müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

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