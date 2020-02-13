Tekirdağ’dan Elazığ’a 4 tır yardım yola çıktı

Tekirdağ il genelinde toplanan 4 yardım tırı daha düzenlenen törenle Elazığ’daki depremzedelere gönderildi.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan bağış yardım kampanyası çerçevesinde AFAD koordinasyonunda, Tekirdağ Oda ve Borsaları tarafından hazırlanan yardım tırı Elazığ'a uğurlandı.

Törende bir açıklama yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Bütün yardım sever vatandaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ederim. İnşallah bunlar yerini bulur. Tabi hayır edenlerin açısından da önemli bir mükafattır. Bu konuda AFAD müdürümüz Recep Bey ve ekibinin çok büyük gayretleri oldu. Bunları sabaha kadar paketlediler. Tırlara yüklediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu şu demektir. Eğer başımıza bir şey gelirse yalnız değiliz” dedi.

Uğurlama törenine Vali Yıldırım'ın yanı sıra, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AFAD Müdürü Recep Erol ilçe kaymakamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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