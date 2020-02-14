Ev sahibi misafirliğe gidince eve girdiler 22 bin TL civarında ziynet eşyası ve altın çaldılar Hırsızlar yakayı ele verdi

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polisin özverili çalışmaları sonuç verdi. Evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, Muratlı ilçesinin KazımdirikTuran Mahallesi Karanfil Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre ev sahibinin misafirliğe gitmesini fırsat bilerek bahse konu ikamette hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri şüphesiyle gözaltına alınan K.G., T.D. ve H.Ö. karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eve girerek 22 bin TL civarında ziynet eşyası ve altın çaldıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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