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Tekirdağ’da Sevgililer Günü çılgınlığı 15 çift Sevgililer Günü'nü evlilikle taçlandırdı

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Tekirdağ’da Sevgililer Günü çılgınlığı 15 çift Sevgililer Günü'nü evlilikle taçlandırdı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.
Ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ’da 14 Şubat Sevgililer Günü çılgınlığı yaşanıyor. Tekirdağ’ın merkezi ilçesinde 15 çift Sevgililer Günü'nde evlenmek için daha önce belediyeye müracaat etmişti. Bugün Süleymanpaşa Evlendirme Dairesine gelen 15 çift, Sevgililer Günü'nde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadı.
Evlenen çiftlerden damat Mustafa Sezen, “En mutlu günümüzü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bağlayarak güzel zamanları birleştirmeye karar verdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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