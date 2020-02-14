Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde fuhşa teşvik ve aracılık yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreste yakalanan yabancı uyruklu G.K. ve J.H. isimli kadınlar da İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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