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Sessiz düşman böbrek kanserine dikkat

İHA

Çerkezköy Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Timuçin Şipal, böbrek kanseri tanı ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Timuçin Şipal, böbrek kanseri tanı ve tedavileri hakkında bilgi verdi.
Böbrek kanserini ‘sessiz düşman' diye nitelendiren Üroloji Uzmanı Dr. Timuçin Şipal, Türkiye’de her yıl yaklaşık 2 bin kişiye böbrek kanseri tanısı konulduğunu ifade ederek, “Böbrek kanserleri genelde belirti vermediği için teşhisi çok zor olan bir kanser türüdür. Son yıllarda kullanılan tanı yöntemlerinin sıklığına bağlı olarak teşhisinde artış görülmektedir. Sıklıkla 4575 yaş grubunda ortaya çıkan böbrek kanserleri erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazladır. Böbrek kanseri risk faktörleri sigara kullanımı, şişmanlık, yüksek tansiyon ve genetik nedenler” dedi.
Böbrek kanserinin belirtileri hakkında bilgi veren Şipal, “İdrardan kan gelmesi, uzun süre devam eden kilo kaybı, ileri derecede büyük tümörlerde karın yan tarafında ele gelen kitle varlığı bazı belirtileridir. Bu belirtiler hastaların sadece yüzde 10 kadarında görülebilmektedir. Erken tanı konan hastalarda sağ kalım yüzde 85 gibi yüksek oranda olup, özellikle risk faktörüne sahip bireylerin ürolojik kontrolleri önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Böbrek kanserinde tedavisi
Tümörün yakalandığı evreye göre değişim gösterdiğini de dile getiren Şipal, “4 santimetrelik kadar olan tümörlerde sadece tümörlü dokunun alınması (Parsiyel Nefrektomi) yeterli olabilirken 7 cm’lik ve üzeri olan tümörlerde böbreğin tamamen alınması (Radikal Nefrektomi) ile sonuçlanabilmektedir. Tümörün yeri, büyüklüğü ve klinik duruma göre karın bölgesine 45 cm’lik delik açmak suretiyle (laparoskopi) kapalı cerrahi yöntemle veya açık cerrahi yöntem olarak yapılabilmektedir. Daha küçük saptanan kitlelerde ise izlem veya ablatif tedavi dediğimiz tümörlü dokunun yakılması işlemi yeterli olabilmektedir. Ana damarları tutan ve daha ileri tümörlerde çok alanlı (multidisipliner) yaklaşımla yönetim gerekmektedir. Bahsi geçen tanı ve tedaviler Çerkezköy İlçe Devlet Hastanemizin yeterli teknik donanım ve başarılı sağlık ekipleriyle gerçekleşmektedir. Hastanemize karın ağrısı nedeniyle başvuran ve sağ böbreğinde 9 cm’lik tümör tespit edilmiş olan, hastamıza yaptığımız tümör içeren böbrek dokusu ve etrafındaki dokuların operasyon ile tümöründen arındırılmış (radikal nefrektomi) ve sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Çerkezköy İlçe Devlet Hastanemiz bünyesinde böbrek tümörü dışında diğer ürolojik kanser vakalarına da müdahale edilmekte ve hastalarımız şifa ile taburcu olmaktadır” dedi.

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