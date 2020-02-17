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Kastamonulular Derneği Saray’da açıldı

İHA

Saray Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı Tekirdağ'ın Saray İlçesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kastamonulular Derneği Saray’da açıldı

Saray Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı Tekirdağ’ın Saray İlçesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Dernek Başkanı Nevzat Çifçi’nin katılanlarla tek tek ilgilendiği açılış törenine, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan ve eşi Tuğba Tezcan, TBMM Meclis Başkanlık Müşaviri Hakan Özgül, Saray İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, Saray İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fehmi Çüren, Sosyal Güvenlik Kurumu Saray Şube Müdürü Mustafa Kazar, MHP Saray İlçe Başkanı Yusuf Duman ve Yönetimi, Saray Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Özen, Saray Emlakçılar Derneği Başkanı Erdinç Aksoy, Saray Küçük Esnaf ve Pazarcılar Derneği Başkanı Sunay İmük, TESKİ Saray Şube Müdürü Faruk Şen, Yeni Mahalle Muhtarı Mustafa Gündüz, Çorlu Tüm Kastamonulular Derneği Başkanı Ali Topçu, Kapaklı Kastamonulular Derneği Başkanı Atıf Mıstaçoğlu, İş Adamları, esnaflar ve çok sayıda davetli katıldı.
Yeni Mahalle Taksim Caddesi üzerinde ki yerinde açılışı gerçekleştirilen dernekte misafirlere ikramlarda bulunuldu. Kastamonulu olan Saray Kaymakamı Adnan Tezcan’a dernek yönetimi tarafından üzerinde kendisinin resminin olduğu pasta kesilerek doğum günü süprizi gerçekleştirilerek Türk Bayrağı hediye edildi. 40 Yaşına giren Kaymakam Tezcan, hediye edilen Türk Bayrağını öperek teslim aldı. Kaymakam Tezcan, sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duyduğu mutluluğu ifade ederek teşekkür etti.
Doğum günü kutlaması ve sohbetin ardından Saray Müftüsü Abdullah Eroğlu tarafından okunan duanın ardından derneğin açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Kaymakam Tezcan, gerçekleştirdiği konuşmada Derneğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluşu ve açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saray ve tüm Kastamonululara hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” diye konuştu.

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