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Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobille karşı yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, ÇorluErgene ilçesi arasındaki çevre yolunun Çöplüm mevkiinde meydana geldi. Ahmet Güngör yönetimindeki 59 TG 082 plakalı otomobil, iddiaya göre Ergene´den Çorlu çevre yoluna ters yönden girerek ilerlerken, karşı yönden gelen Murat Altınmeşe yönetimindeki PP 965 1 BK  Bulgaristan plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Ahmet Güngör araç içinde sıkıştı, diğer otomobilde bulunan Murat Altınmeşe ile eşi Şadiye Altınmeşe de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılan Gürgör ile Altınmeşe çifti, Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Ahmet Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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