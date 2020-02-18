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Çevre yolunda ters yönden giden araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çevre yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Çevre yolunda ters yönden giden araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çevre yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu çevre yolunun Edirne yönünde meydana geldi. İddialara göre Mehmet G. yönetimindeki 59 TG 082 plakalı otomobili ile Ergene ilçesinden Çorlu ilçesi çevre yoluna ters yönden girerek ilerlemeye başladı. Çorlu şehir çöplüğü mevkiinde geldiği sırada karşı yönden gelen Murat A. yönetimindeki PP 965 1 BK Bulgaristan plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters yönden gelen otomobilin sürücüsü Mehmet G. araç içinde sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, Mehmet G. ile diğer otomobilin sürücüsü Murat A. ve eşi Şadiye A. yaralandı.
Yaralı çift olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevre yolunda ters yönden ilerleyen otomobilin sürücüsü Mehmet G. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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