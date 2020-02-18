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Trafik kazasında felç oldu, lösemiye yakalandı, hayata sporla tutundu

DHA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Hukuk Fakültesi öğrencisi Hayriye Deniz Kurt (24), 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olup, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Hayata okçuluk sporu ile bağlanan genç kız, sporda hedeflerine ulaşmak isterken bu kez lösemiye yakalandı. İlik nakli ile yeniden hayata tutunan Kurt, herkesten kök hücre bağışı yapması çağrısında bulundu.
Çorlu'da babası özel bir şirkette şoför çalışan, annesi ev kadını olan 3 çocuklu ailenin en küçük kız Hayriye Deniz Kurt, Ankara'da özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde eğitim alırken, 2016 yılında memleketi Çorum'da geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci oldu. Bir hafta yoğun bakımda kalan genç kız, daha sonra aylarca fizik tedavi gördü ancak yürüme yetisini kaybetti. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından Çorlu'da yaşayan ailesinin evine dönen Kurt, hayatını tekerlekli sandalye ile sürdürürken, yarım bıraktığı eğitimine de dışarıdan devam ettirdi.
KULUBÜN İLK BEDENSEL SPORCUSU OLDU
Geçirdiği kazanın ardından hayatında yeni bir şeyler yapmak isteyen Hayriye Deniz Kurt, başka engellilerin de yaşamını yakından takip etti. Spor yapmaya karar veren Kurt, basketbol, atıcılık gibi sporlarla ilgilenirken, okçuluk ile tanıştı. Okçuluğu seven genç kız, 2017 yılında Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Kulübü'ne kayıt yaptırıp, kulübün ilk bedensel engelli sporcusu olarak ok atmaya başladı. Kısa süre başarılar elde eden Kurt, 1 yıl içinde ilk resmi müsabakalara da çıkmaya başardı.
LÖSEMİYE YAKALANDI
Okçuluk ile yaşama yeniden tutunan Kurt, hedefinin milli takım olarak belirlerken, her gün antrenmanlara gidip, yoğun bir çalışma içine girdi. Ancak bir gün şiddetli baş ağrısı ile gelen burun kanaması üzerine hastaneye giden Kurt'a lösemi teşhisi konuldu. Tekirdağ'da özel bir hastanede tedavisine başlanan Kurt, bu süre içinde çok sevdiği okçuluktan uzaklaştı. Hastanede yaklaşık 5 ay kemoterapi alan genç kıza, doktorlar kemik iliği nakli olması gerektiğini bildirdi. Kemik iliği nakli için ailesinden alınan donörler genç kıza uygun çıkmayınca, Türkiye genelinde yapılan araştırmada uygun bir donör bulundu.
KAYMAKAMLIK YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEDİ
Baba İsmail Kurt'un ilik nakli ameliyatı ücretini ödemekte sıkıntı çekmesi üzerine Çorlu Kaymakamlığı tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyada kısa süre içinde ameliyat parası toplanan Kurt, "Sağlık giderlerimi ödemek için maddi sıkıntılar yaşadığımız için zorlandık. Başvurduğum kaymakamlık yardım kampanyası için izin verdi. Yasal izinle birlikte sosyal medyada sözlü de bir başlık açtım. İnsanlara durumu anlattım. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzel dönüşler aldım herkesten. İhtiyacım olan para bir gecede toplandı. Masraflarımızı ödedik ve kampanyayı sonlandırdım" dedi.
Hayriye Deniz Kurt, 2019 yılının haziran alında Tekirdağ'da özel bir hastanede yapılan ilik nakli ile yeniden hayata tutundu.
Kurt, "Nakilden sonra üç ay kendime gelemedim. Zor bir süreç geçirdikten sonra taburcu oldum. Kontrollere gidip geliyorum. Doktorum spor yapmamda bir sıkıntı olmadığını söylemesi üzerine ben de okçuluğa kaldığım yerden devam ettiriyorum" dedi.
'KÖK HÜCRE BAĞIŞLAYIN'
Henüz çok genç yaşında büyük zorluklarla karşılaşmasına rağmen yaşama olan bağlılığını yitirmeyen Hayriye Deniz Kurt, bir kök hücrenin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Kendisinden örnek vererek herkesten kök hücre bağışı yapması çaırısında bulunan Kurt, şöyle konuştu:
"Bu sürçte beni en çok etkileyen şey şu oldu. Bir insanın kök hücreleriyle başka bir insanın hayata devam edebiliyor olması. Başka bir insanın hayatının kurtuluyor olabilmesi. Bu konu da şu anda bir çok kişiyi bilinçlendirmeye çalışıyorum. Kök hücre naklinin zor bir şey olmadığını, çok basit bir işlem olduğunu ve bir hayat kurtarmaya çalışıyorum. Buradan da aynı şekilde sesleniyorum. Lütfen en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne gidin ve 3 tüp kan vererek kök hücre bağışçısı olun. Eşleştiğiniz zaman lütfen vazgeçmeyin. Çünkü bu süreç basit süreç, acı olmayan ve ameliyat olmayan sonuçta bir insanın hayatını kurtarılıyor."
'OKÇULUKTA HEDEFİM MİLLİ TAKIM'
Geçirdiği ameliyatın ardından yeniden antrenmanlarına başlayıp, ok atmayı sürdüren Kurt, "İlk hedefim Bedensel Engelliler Milli Takımı'na girmek. Daha sonra hedeflerimiz tabi büyük olur. Avrupa olsun, dünya çapında olsun. Umarım daha büyük başarılar elde edebilirim" dedi.
Antrenörü Aysel Babagür, Kurt'un azmi ve hırsının olduğunu belirterek, "Çok hırslı ve istekli olması beni son derece mutlu ediyor. Kendisinin en büyük hedefi milli takıma gitmek. Bunu da yapacağına inanıyorum. Kendisinden bu hırs olduktan sonra başaracağından eminim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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