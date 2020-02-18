Kutsallarına yürüyen 3 dinden Fransız gençleri evinde ağırladı

FRANSA'nın başkenti Paris'ten 5 ay önce yürüyerek Mekke, Kudüs ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan 3 Fransız genç, Tekirdağ'a ulaştı. Gençler, Yeniçiftlik Mahallesi'nde tanıştıkları Hüseyin Alp tarafından misafir edildi.

Fransa vatandaşları Müslüman Samuel Courkin (24) Kabe'ye, Yahudi Tanguy de La Fahte (20) Kudüs'e, Hristiyan Gaetan Robert de (26) İstanbul'a gitmek üzere 5 ay önce ülkelerinden yürüyerek yola çıktı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine ulaşan Fransız gençleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde tanışıtkalır Hüseyin Alp, evinde misafir etti. Samuel Courkin, "20 Eylül´de Fransa´dan ayrıldık. Birkaç ülkeyi yürüyerek geçtik. İsviçre, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye. Mekke´ye gitmeden önce Lübnan ve Mısır´a yürümem gerekiyor. Tanguy da hızlı yürüyecek çünkü Kudüs´e varmak istiyor" dedi.

'TÜRKLER SICAK KANLI'

Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarını ifade eden Courkin açıklamasının devamında, "Allah evine doğru atılan her adım sevaptır. Allah yolunda, onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aynı zamanda yaşamlarımız ve maneviyatımız üzerine düşünmemize, orada yaşayan insanlar ve ülkeleri tanıma fırsatı buluyoruz. Gezimiz parasız gerçekleşiyor. Küçük bir bütçem var. Türkiye insanı gerçekten çok olağanüstü, sıcakkanlı ve misafirperver" diye konuştu.

Hüseyin Alp ise şunları söyledi:

"Dinlerin kardeşliği çok güzel. Birisi Yahudi, birisi Müslüman ve diğeri Hıristiyan. Ben de onları misafir ettim. Birisi Mekke'ye, birisi Kudüs'e, diğeri de Ayasofya'ya gidiyor. Burada hangi kapıyı çalsalar onlara açılır. Çünkü bizim gönül kapımız geniş"



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