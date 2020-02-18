Tekirdağ'da 27 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde göçmen kaçakçılarına operasyon yapıldı. Operasyonda 1 şüpheliyle birlikte 27 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Muratlı’nın Aşağısevindikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aşağısevindikli Mahallesi’nde seyir halindeki Ö.Ö. idaresindeki 34 VS 9883 plakalı araç, jandarma devriye ekibi tarafından durdurulmak istendi. Jandarma güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç takibe alındı. İleride park ettiği görülen araca yaklaşıldığında sürücü kısmından inen ve koşarak kaçmaya başlayan şüpheli Ö.Ö., yaşanan kovalamacanın ardından köy içerisinde yakayı ele verdi. Ö.Ö. isimli organizatör ve araç içerisinde yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu tespit edilen 26 Pakistan uyruklu ve 1 Hindistan uyruklu yabancı şahıs gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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