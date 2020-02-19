Otomobili sollarken eve daldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir aracı sollayan otomobil, kontrolden çıkarak evin duvarına çarptı.

Kaza, Şehit Selim Vural Caddesi ile çevre yolunun birleştiği dörtyol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyreden Eyüp İ. yönetimindeki 35 HE 2278 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Faruk Ö. idaresindeki 59 LP 453 plakalı otomobili solladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin duvarına çarptı.

Evin duvarı yıkılırken, büyük hasar gören otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinde konuşan vatandaşlar, kazanın okul çıkış saatlerinde meydana gelmeyişinin sevindirici olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.