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Fırınlara şok baskın

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.

Fırınlara şok baskın

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.
Muratlı ilçe merkezinde bulunan fırınlara Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı öncülüğünde giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buralarda kontroller gerçekleştirdi. Ekiplerin numune almasından sonra Günaçtı, gıda seferberliği kapsamında ekmek, çeşitleri ve unlu mamullerin denetimini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.
Birçok personelin kontroller çerçevesinde seferber olduğunu ifade eden Müdür Günaçtı, denetimlere mal kabulünden başlayarak; genel ve özel hijyen koşullarından devam etti. Üretim aşamasındaki mamuller incelendi.
Öte yandan, şüpheli un ve unlu mamullerle karşılaşılması durumunda numune alınarak laboratuvara gönderileceği de öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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