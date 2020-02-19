Tekirdağ merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

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Tekirdağ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 23 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin, 14 Şubat 2020 tarihinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 17'den 23'e yükseldi. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 13'ü ise adli kontrol şartıyla 6'sıda savcılıkça serbest bırakılırken, serbest kalan 19 şüpheliden 17'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Yakalama kararı verilen 2 kişinin ise başka bir soruşturma kapsamında gözaltında bulundukları nedeniyle ifadeleri bulundukları ilden SEGBİS aracılığıyla alındığı öğrenildi.

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