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Şarköy Devlet Hastanesi’nde çocuk kütüphanesi ve oyun alanı açıldı

İHA

Tekirdağ Şarköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde Çocuk Servisinde Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı bölümü açıldı.

Şarköy Devlet Hastanesi’nde çocuk kütüphanesi ve oyun alanı açıldı

Tekirdağ Şarköy ilçesi Devlet Hastanesi’nde Çocuk Servisinde Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı bölümü açıldı.
Şarköy İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, Şarköy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yücel Polat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Sertkaya tarafından Çocuk Servisinde Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı bölümünün açılışı gerçekleştirildi.
Şarköy Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde yatan çocuk hastaları için oluşturulan Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanında çocukların, günün belirli saatlerinde refakatçilerinin kontrolü altında vakit geçirmeleri, kişisel ve motor becerilerini geliştirmelerinde ve hastane ortamının içinde keyifli ve eğlenceli vakit geçirmelerine olanak sağlandığı ifade edildi.
Şarköy Kaymakamı Yıldız, yeni Şarköy Devlet Hastanesi’nde tedavi gören tüm çocuk hastalara ilk yapboz hediyesini verdi.
Öte yandan, Şarköy Devlet Hastanesi’nde dijital sistem uygulamasına geçileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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