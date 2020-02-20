Polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Tekirdağ’da şüpheli bir şahsın üzerinde arama gerçekleştiren emniyet ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. isimli bir şahsın hareketlerinden şüphelenen emniyet ekipleri, zanlının üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramada 18 fişek uyuşturucu madde ele geçiren polis, maddelere el koyarken zanlı hakkında da işlem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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