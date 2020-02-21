Altın fiyatları arttı, gümüş sektörüne canlılık geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altın fiyatları arttı, gümüş sektörüne canlılık geldi

DHA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gümüşçülük yapan Hakan Mutlu, yılbaşı ve Sevgililer Günü ile ciddi bir ivme kazanan gümüş sektörünün son dönemde altın fiyatlarının artmasıyla daha da canlandığını söyledi. Mutlu, "Altın sektöründeki fiyat artışları gümüşe olan talebi genelde pozitif olarak artırmış durumda" dedi. 

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gümüşçülük yapan Hakan Mutlu, yılbaşı ve Sevgililer Günü ile ciddi bir ivme kazanan gümüş sektörünün son dönemde altın fiyatlarının artmasıyla daha da canlandığını söyledi. Mutlu, "Altın sektöründeki fiyat artışları gümüşe olan talebi genelde pozitif olarak artırmış durumda" dedi. 
Çorlu'da 22 yıldır gümüş esnaflığı yapan Hakan Mutlu, son dönemlerde altın fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte özellikle hediyelik ürünlerde gümüşe ilginin arttığını söyledi. Tek ve beş taşlı gümüş kolyelerin daha fazla satıldığını ifade eden Mutlu, "Altın sektöründeki fiyat artışları gümüşe olan talebi genelde pozitif olarak artırmış durumda. Genel anlamda nişan ve düğünlerde eskiye oranla altına bir rağbet vardı. Şu anda fiyat yükselişi gümüşe olan rağbet ve talebi kademeli olarak artırmış durumda. Genelde beş taş grupları gençlerin ve nişan yapacak olanların talep ettiği modeller. Bunun yanında tek taş grupları rağbet edilen gruplar. Fiyatlar altına göre yüzde 200-300 oranında gümüşte daha uygun" dedi.
'YATIRIMCININ TERCİHİ KONUMUNA GELDİ'
Altın fiyatındaki artış nedeniyle yatırımcının gümüşü tercih etmeye başladığını belirten Mutlu, "Geçmiş döneme göre yatırımcılar gümüşe, bütçelerine göre yatırım yapmak istiyorlar. Geçmişte kilosu 1500 liraydı, şu anda 3 bin liranın üzerine rakam artmış durumda. İleriki aşamalarda prim yapma anlamında orta ve uzun vadeli gümüş her zaman için yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Yatırımcıya tavsiye ederim. Ama orta ve uzun vadeli olmak kaydıyla. Bu da 6 ay, bir veya iki yıl babında. Mutlaka minimum yüzde 2030 gibi bir oranda artış söz konusu olabilir. Bu küresel ekonomiye bağlıdır. Dünyada takdir edersiniz ki altın ve gümüş madeni şu anda değerli madenler ve ilk sırada yer almaktadır. Gümüşün bir de kilo bazındaki rakamı psikolojik olarak da yüksek olmadığı için her yatırımcının kolay ulaşabilmesi. Her yatırımcının gümüşü alıp kenara koyup orta ve uzun vadede beklentisi sonucunda mutlaka cüzi de olsa bir kar edeceğini tahmin ediyorum" dedi.
'ALTINI ARATMAYACAK ÜRÜNLER VAR'
Düğünlere alternatif olarak gümüşte geniş ürün yelpazesinin bulunduğunu belirten Mutlu, "Gümüşün asıl olan amacı genel anlamda hediye babında alınmış olunması manevi anlamda da kullanan kişiye farklı bir değer sunulmuş olmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında alyans ürünleri genelde nişanlanacak ve evlenecek olan çiftlerin rağbet gösterdiği ürünler. Düğünlerde altını aratmayacak olan takım setlerine büyük bir rağbet var. Küçük altını aratmayacak ve olan son yılların en çok satan ürünü konumundaki bilekliklerde manevi ve hediye olarak rağbet görmektedir. Çocuk künyeleri de genel anlamda altının fiyatının yüksek olmasından dolayı iyi bir talep görmektedir. Sektörel anlamda gümüşün yelpazesinin geniş olması ilgiyi artırmaktadır. Altın fiyatının yüksek olması sektörde büyük bir canlılık getirmiş durumda. Bir sevgililer günü ve bir yılbaşında gümüş sektörü de ciddi bir ivme kazanmış durumda. Çıta her zaman da paralel bağlamda hep yükselmektedir. Kategori insanların alım gücü gümüşü her zaman için ön plana almış durumda. Bu da sektörümüzü olumlu olarak etkiliyor. İnşallah bundan sonra da olumlu etkilemeye devam edecek" diye konuştu.
'ALTIN FİYATI YÜKSEK'
Gümüş alışverişi yapan Emre Doğan, altının fiyatının yükselmesiyle birlikte gümüşe yöneldiğini söyledi. Doğan, "Altın fiyatları yüksek olduğu için gümüş kullanmaya başladım. Çok büyük aşırı derece bir fark var. Gümüşü bundan tercih ediyorum. Bir yüzük baktım altın fiyatı 1500 lira, gümüşte ise 150 lira. Arada dağlar kadar fark var. O yüzden tercihim gümüşten yana" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldan çıkan yağ yüklü tanker elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan yağ yüklü tanker elektrik direğine ...
Belediye personeline "Vatandaş Odaklı Hizmet" eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline "Vatandaş Odaklı Hizmet" eğitimi
Aracın çarptığı köpeğe sahip çıktı, sürücüyü bulup tedavi masrafını ödetti
YEREL HABERLER Aracın çarptığı köpeğe sahip çıktı, sürücüyü bulup ...
"Protokol bir edep, bir terbiye, bir adaptır"
YEREL HABERLER "Protokol bir edep, bir terbiye, bir adaptır"
Adalet Sarayı planı rafa kaldırıldı
YEREL HABERLER Adalet Sarayı planı rafa kaldırıldı
Halk Eğitim bünyesinde ücretsiz olarak işaret dili öğreniyorlar
YEREL HABERLER Halk Eğitim bünyesinde ücretsiz olarak işaret dili ...
Polis uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucuya geçit vermiyor
Tekirdağ’da ürün bazlı gıda denetimi seferberliği
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ürün bazlı gıda denetimi seferberliği
Şarköy Devlet Hastanesi’nde çocuk kütüphanesi ve oyun alanı açıldı
YEREL HABERLER Şarköy Devlet Hastanesi’nde çocuk kütüphanesi ve oyun ...
En anlamlı proje: Ayaklarının üzerinde durana kadar proje sürecek Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: “Gelişmeyi fark ettikçe projenin ne kadar doğru olduğunu anlıyorsun”
YEREL HABERLER En anlamlı proje: Ayaklarının üzerinde durana kadar ...
Tekirdağ’da akıllara durgunluk veren olay Malkara'da mağdur vatandaş, hırsızlık olayını İHA muhabirine anlatmak için gittiği evde ikinci kez hırsızlık olayının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da akıllara durgunluk veren olay Malkara'da ...
Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 4 ...
Tekirdağ merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda 4 ...
Kavga bahanesiyle aracını çalmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Kavga bahanesiyle aracını çalmaya çalıştılar
Çerkezköy’de Avrupa İşletmeler Ağı ve Teknopark Tanıtım Toplantısı
YEREL HABERLER Çerkezköy’de Avrupa İşletmeler Ağı ve Teknopark ...
Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar
YEREL HABERLER Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan ...
Erken ödemede faiz indirimi müjdesi
YEREL HABERLER Erken ödemede faiz indirimi müjdesi
Fırınlara şok baskın
YEREL HABERLER Fırınlara şok baskın
10 metreden site bahçesine düşen otomobildeki anne-kız yaralandı
YEREL HABERLER 10 metreden site bahçesine düşen otomobildeki ...
Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı
Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı
YEREL HABERLER Otomobil 10 metreden beton zemine çakıldı
Malkara’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Malkara’da uyuşturucu operasyonu
(Görüntülü) Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Apartmanlardan su sayaçlarını çalan ...
Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X