Kaçak dökümden arındırılan bölge, devasa park projesiyle hayat bulacak

Süleymanpaşa’da, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede uzun yıllardır kaçak döküm yeri olarak kullanılan saha temizlenerek park projesiyle hayat bulacak.

Süleymanpaşa Belediyesince aylardır devam eden hafriyat ve moloz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşa edilecek park, bölgenin en yeni yaşam alanı olacak. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarının yanı başında bulunan ve uzun yıllardır kaçak döküm sahası olarak kullanılan bölgede, aylardır devam eden hafriyat ve moloz kaldırma çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Temizlik çalışmalarının ardından şehre kazandırılacak bölgeyi yeni bir yaşam alanına dönüştüreceklerini belirten Yüksel, çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından park projesini devreye sokacaklarını bildirdi.

İçinde, futbol ve basketbol sahası, çocuk oyun parkı, dinlenme alanı ile kapalı pazar yerinin yer aldığı projeye önümüzdeki günlerde başlayacaklarını belirten Başkan Yüksel, “TOKİ konutlarının yanı başında yeni park projemizi hayata geçirerek, mahallemize bölgenin en güzel spor ve park alanlarından birini kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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