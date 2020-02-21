Eğitime destek veren Belediye Meclis Üyesi Tezcan'a teşekkür plaketi

Malkara ilçesi Sağlamtaş İlkokuluna bahçe duvarı ve çevre düzenlemesini yaptıran Malkara Belediyesi Meclis Üyesi ve iş adamı Ahmet Tezcan'a teşekkür plaketi verildi.

Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy, İlkokul Müdürü Mustafa Girgin ve Okul Aile Birliği Başkanı Tekin Ersoy, iş adamı Ahmet Tezcan’ın okula yardımlarından ve eğitime verdiği desteklerinden dolayı memnun kaldıklarını belirterek kendisine plaket takdim etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Tekin Ersoy yaptığı açıklamada, “Okulumuzun bahçesi ve çevresi modern bir görünüme kavuştu. Her şey öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Bu güzelliğe sağladığı katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

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