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Validen şoförlere: “Bu mesleğin namusu sizlerin elinde” Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: “Kırmızı ...

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik valilik koordinesinde toplantı düzenledi. Çok acil bir durum olmadığı takdirde kırmızı ışıktan geçmediğini ifade eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bu mesleğin namusu sizin elinizde" dedi.

Validen şoförlere: “Bu mesleğin namusu sizlerin elinde” Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: “Kırmızı ışıkta bende duruyorum”

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik valilik koordinesinde toplantı düzenledi. Çok acil bir durum olmadığı takdirde kırmızı ışıktan geçmediğini ifade eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Bu mesleğin namusu sizin elinizde” dedi.
Tekirdağ Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyonu Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, otobüs şoförleri ve çeşitli otobüs firma yetkilileri katıldı.

“Şoförlerini çok iyi eğitmek mecburiyetindelerdir”
Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Trafik kazalarında Avrupa’da ön sıralarda yer alıyoruz. 2018 yılında ortalama günlük hayatını kaybeden insan sayısı 18’dir. 18 çok büyük bir rakam. Bayram tatillerinde ise bayram tatili boyunca ortalaması alındığında bu rakam ortalaması yüzün üzerindedir. Bu rakamlar, bu konunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Sizler hepiniz, bizler hepimiz bu işten sorumluyuz. Öncelikle şoför istihdam eden bütün birimler, araçlarının donanımını tam yapmak mecburiyetindeler, ikinci olarak şoförlerini çok iyi eğitmek mecburiyetindelerdir. Özellikle şehir içi taşımacılıkta araçları kullanan şoförlerin belirli standartları vardır. Tavır, davranış, nezaket bunların hepsinin bir standardı var. Bu standartlara uyulması gerekiyor. Yollarımız eskiye göre çok iyi. Yani Düşünülemeyecek kadar çok iyi. Bölünmüş yolların uzunluğu 22 bin kilometreyi aştı” dedi.

“Bu mesleğin namusu sizlerin elinde”
Trafik kazalarının niteliğinin değiştiğini de ifade eden Vali Yıldırım, “Eskiden daha çok çarpışma türü kazalarla karşılaşırken, bugün tek taraflı kazaları daha çok görüyoruz. Sürücü hatasından yada sürücü acemiliğinden kaynaklanan, yada sürücünün rahatsızlığından kaynaklanan kazaları daha çok görüyoruz. Bu kazalar, hızdan kaynaklanıyor. Trafik kuralların uymamaktan kaynaklanıyor. Kooperatifler, şirketler, belediyeler, servisçiler kim olursa bunların hepsi araçlarının donanımlarını tam yapmak zorundalar. İkinci olarak şoförlerini çok iyi eğitmek zorundalar. Araba kullanmak şoförlük değildir. Araba kullanmak başka bir şeydir. Ama şoförlük daha başka bir şeydir. Nerede ne zaman ne yapacağını anında karar verebilmek şoförlük budur. Bu mesleğin namusu sizlerin elinde, bu mesleğin geleceği sizlerin elinde” diye konuştu.

“Kırmızı ışıkta bende duruyorum”
Vali Yıldırım konuşmasının devamında, “Kırmızı ışıkta bende duruyorum. Çok acil bir işimiz olmazsa, bir yere yetişmiyorsak bende duruyorum. Benim kırmızı ışıkta geçtiğim ayda yılda birdir. Oda çok acil bir şey varsa, yetişme mecburiyetimizin olduğu bir konu varsa, arkadaşlar sağ olsun hemen açıyorlar yolu ve o zaman geçiyoruz. Yoksa ben kırmızı ışıkta duruyorum. Hele özel arabamla zaten duruyorum. Başka türlüsü düşünülemez. Trafik kazaları konusunda 2020 yılının 2019 yılından rakamlarından çok daha aşağı olmasını temenni ediyorum. Gerekirse direksiyon başına koyduğunuz, insanların canını emanet ettiğiniz şoför arkadaşlarınızı o güzel esnafları mutlaka arada bir eğitin“ dedi.
Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Polis Memuru Müjdat Güngör trafik kazaları konusunda katılımcıları bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi.
Görüş ve önerilerin sunulmasıyla toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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