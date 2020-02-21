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Deprem ölçüm cihazlarını çalanların 7 yıla kadar hapsi istendi

DHA

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'na ait deprem kayıt istasyon cihazlarını, akülerini kullanmak için çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Selim Keskin ve Serdar Yıldırım hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'na ait deprem kayıt istasyon cihazlarını, akülerini kullanmak için çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Selim Keskin ve Serdar Yıldırım hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'nden geçen Ganos Fayı üzerine, bölgedeki depremleri kayıt altına almak için ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinden oluşan deprem kayıt istasyonu yerleştirdi.  2019'un Nisan ayında yerleştirilen, yarı toprağa gümülü haldeki istasyonun 3 kayıt cihazı, aküler ve güneş panelleri, 31 Ocak günü çalındı. Üniversiteden bölgeye inceleme için giden akademisyenler, içinde 3-4 aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.
GPS CİHAZINDAN BULUNDU
Jandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS sinyallerini takip ederek, Yeniköy Mahallesi'nde besicilik yapan Selim Keskin'in evine ulaştı. Keskin'in evinde yapılan aramada, bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu. Gözaltına alınan Keskin'e arazide yaptırılan yer gösterme ile diğer deprem ölçüm cihazları da ormanlık alanda bulundu. Cihazlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi.
Jandarma Keskin'e yardım ettiği belirlenen çoban Serdar Yıldırım'ı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı Keskin ve Yıldırım hakkında 'kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde, Keskin'in çalınan akülerden birini traktörüne taktığı anlatıldı. Keskin'in ifadesinde, çoban Serdar Yıldırım'ın arazide hayvan otlatırken, yol kenarına kurulan ve yanlarında panelleri bulunan cihazların kırıldığını söylediğini iddia ederek, "Birkaç gün sonra traktörle oradan geçerken Serdar Yıldırım'ın söylediği yerden aküyü alıp eve götürdüm. Akünün yanında başka bir cihaz yoktu. Aküyü kullanabilirim diye aldım. Yol kenarına kurulan cihazların deprem için kurulmuş olduğunu bilmiyordum. Kahvede birkaç kişi konuşunca haberim oldu" dediği bildirildi 
İddianamede Yıldırım'ın da bölgede hayvan otlattığı sırada 2 keçisinin hastalanması üzerine Selim Keskin'i aradığını öne sürüp, "Kendisi yanıma motor ile gelirken yol kenarında bir akü ve sünger içerisinde küçük siyah bir kutu gördüğünü söyledi. Daha sonra bulduğu akü ve kutuyu bana gösterdi. Silah kutuyu orman içine attı, akünün de bozuk olup olmadığını bilmediğinden denemek için yayına aldı. Bu malzemelerin deprem cihazı olduğu bilmiyorduk" diye konuştuğu anlatıldı.
Tutuklu sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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