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Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

İHA

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çilek, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pazara giriş yaptı. 400 gramlık paketler halinde satılan çileğin kilosu ise 30 liradan alıcısını bekliyor.

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çilek, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pazara giriş yaptı. 400 gramlık paketler halinde satılan çileğin kilosu ise 30 liradan alıcısını bekliyor.
Çerkezköy Halk Pazarı’na yeni ürünler gelmeye başladı. Bugün itibariyle tezgahlarda yerini alan çileğin kilosu 30 liradan başlıyor.

400 gramlık paketler halinde satılıyor
Yaklaşık 5 yıldır pazarcılık yapan Umut Kanat, birçok derde deva olan çileğin pazara giriş yaptığını belirterek, “Çileğimiz bugün itibariyle pazara giriş yaptı. Vatandaşın cebini zorlamaması için 400 gramlık paketler halinde satışa sunuldu. Kilosu 30 liradan başlıyor. İlerleyen günlerde fiyatın daha da aşağı düşeceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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