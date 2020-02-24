57. Alay ve tıbbiyeliler Çorlu Devlet Hastanesi’nde ölümsüzleşecek

Tekirdağ için çok büyük bir anlam ifade eden ve Çanakkale Savaşları’nda yazılan destana canları ve kanları ile katkıda bulunan 57. Alay ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan 'Tıbbiyeliler Taburu' Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan 15 metrekarelik rölyefle ölümsüzleşecek, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü öncesinde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Çorlu Devlet Hastanesi’nde sürdürülen çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Çağatay Onar, “Aslında 57. Alay’ın birden fazla özelliği var bizler için. Birincisi 57. Alay'ın Tekirdağ ilimizden yola çıkmış olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. İkincisi bu alayın önemli bir kısmının tıbbiyelilerden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden müteşekkil olması yine aynı bir özelliği bizim için önemli olan. Üçüncü kısmı da bunların büyük bir kısmının hiçbir savaş teçhizatı olmadan Milli Mücadele yıllarında gönüllü olarak askere yazılıp Çanakkale’de Anzak çıkarması sırasında göğüslerini milleti için siper etmiş olmaları” dedi.

"Bu intiba içerisinde bizim de ortaya koymak istediğimiz şey, aslında tıbbiyeliler ile sağlık çalışanları ile milletin ne kadar iç içe olduğunu göstermek" diyen Başhekim Onar, “Bu yaptığımız çalışmada bunu vurgulamak istedik ve tarihimizi de unutmamamız gerektiği, o tıbbiyelilerin durumunun bir kez daha toplumumuz için anlaşılmasını sağlamak bizim açımızdan çok önemli” diye konuştu.

Çorlu Devlet Hastanesine her yıl milyonlarca kişinin girip çıktığını da kaydeden Başhekim Onar, “Çorlu Devlet Hastanesi yıllık 1 milyon 700 bin poliklinik hizmeti veren bir bu kadar da hasta yakınının girip çıktığı aslında çok işlek bir yer. Trakya’nın en kalabalık hastanelerinden bir tanesi. İnsanımız buraya geldikçe bu intiba, bu ruhu her geldiğinde görsün, tecrübe etsin. Rölyefi ve rölyefteki ruhu görüp hissetsin istiyoruz. Bu çalışmayı o yüzden tasarladık” şeklinde konuştu.

Rölyefin kalıplarını hazırlayarak dökümünü gerçekleştiren ve çalışmalarını sürdüren heykel sanatçısı Erdal Kocaman ise, “Tıbbiyelilerin ve 57. Alay'ın anısına yapılması istenen bir projeydi. Bunun bütün desenlerini sil baştan onların düşündüğü şekilde hazırladık. Çalışma oldukça büyük 5 metreye 3 metrelik bir çalışma. Türkiye’de hiçbir hastanede böyle bir şey yok ve tıbbiyeliler ile ilgili hiçbir rölyef veya heykel yok. Biz bu konuya başladık. Gece gündüz çalışarak bütün desenleri ortaya çıkardık. Şu anda da kalıp aşamasını bitirdik, döküm aşamasına geldik. Allah’tan başka bir şey olmazda 14 Mart’ta biz bunu yerine koyacağız ve insanlar görmeye başlayacak” dedi.

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