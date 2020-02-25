Giriş çıkışlarda sıkı kontrol

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe giriş çıkışlarında denetimlerine devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, MuratlıTekirdağ ve MuratlıB.Karıştıran istikametinden girip çıkan araçları durdurarak; ehliyetruhsat soruyor. Şüpheli görülen şahısların ise genel bilgi taramaları (GBT) sorgulaması yapılıyor.

Uygulamalar kapsamında geniş güvenlik önlemleri de alınırken, evrakları eksik olan araçlara cezai işlem yapıldı. Bazı sürücüler ise emniyet kemeri takmaları hususunda ikaz edildi.

Öte yandan emniyet güçleri, uygulamaların farklı bölgelerde düzenli olarak yapılacağının bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.