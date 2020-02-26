Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 kadın gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 kadın gözaltına alındı

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kadın gözaltına alındı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 kadın gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kadın gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir kadın şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda fişeklenmiş halde 61 fişek uyuşturucu maddelerden Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, 10 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap (extacy), uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 515 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak N.S. isimli kadın şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da 8 suçtan aranma kaydı bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 8 suçtan aranma kaydı bulunan kadın ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Marmara’ya fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Marmara’ya fırtına uyarısı
Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi aldı
YEREL HABERLER Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi ...
Sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyor
Babasının ağır küfürlerine dayanamayan genç, babasını öldürdü
YEREL HABERLER Babasının ağır küfürlerine dayanamayan genç, babasını ...
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın ...
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ailesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç, tutuklandı
YEREL HABERLER Ailesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç, ...
Çorlu TSO Meclis Başkanı Noyan: “Bölgemiz tekstil sektörünün adeta başkenti” “Geçmişte yapılan çevresel yanlışlardan dolayı sanayiyi ve sanayicileri çevreyi kirleten potansiyel suçlu olarak görmek doğru değil”
YEREL HABERLER Çorlu TSO Meclis Başkanı Noyan: “Bölgemiz tekstil ...
Çorlu TSO’dan amatör denizci ve telsiz belgesi kursu
YEREL HABERLER Çorlu TSO’dan amatör denizci ve telsiz belgesi kursu
Başkan Rasim Yüksel’den üç aylar mesajı
YEREL HABERLER Başkan Rasim Yüksel’den üç aylar mesajı
Çorlulu yazar Sarıkurt’un yeni kitabı çocuk okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Çorlulu yazar Sarıkurt’un yeni kitabı çocuk ...
Çorlu’da terör propagandasına gözaltı
YEREL HABERLER Çorlu’da terör propagandasına gözaltı
Engelleri sporla aşacaklar
YEREL HABERLER Engelleri sporla aşacaklar
Baba cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı Annesine şiddet uyguladığı için öldürmüş
YEREL HABERLER Baba cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı Annesine ...
Mavi kapaklar engelleri kaldırdı
YEREL HABERLER Mavi kapaklar engelleri kaldırdı
Giriş çıkışlarda sıkı kontrol
YEREL HABERLER Giriş çıkışlarda sıkı kontrol
Çöp yakayım derken bağ evini yaktı Tekirdağ’da bağ evi alev alev yandı
YEREL HABERLER Çöp yakayım derken bağ evini yaktı Tekirdağ’da bağ ...
Babasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Babasını bıçaklayarak öldürdü
Darp zanlısı ruhsatsız silahla yakalandı
YEREL HABERLER Darp zanlısı ruhsatsız silahla yakalandı
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
YEREL HABERLER Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Tekirdağlı öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda kalmayacak
YEREL HABERLER Tekirdağlı öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda ...
57. Alay ve tıbbiyeliler Çorlu Devlet Hastanesi’nde ölümsüzleşecek
YEREL HABERLER 57. Alay ve tıbbiyeliler Çorlu Devlet Hastanesi’nde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X