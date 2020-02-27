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Çerkezköy TSO çocukların doğa eğitimine destek oldu

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiÇerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiÇerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
TEMA Vakfı Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan, 3 Kasım 41. İstanbul Maratonunda kurumsal koşu takımı kurarak gerek Çerkezköy’de gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde örnek bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundukları için tüm Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu ve personeline teşekkür etti. Ceylan, “Maratonda TEMA Vakfı’nın Ağaç Kardeşliği Projesi yararına kampanya yürüterek bağış toplayan Çerkezköy TSO Takımı ilkokul 3.sınıf öğrencilerimizin ücretsiz doğa eğitimi almasına katkıda bulundular. Doğa bilinciyle büyüyen nesillerin, doğayı tanıdığında seveceğine ve sevdiğinde de doğayı koruyacağına inanıyoruz. İlçemizde TEMA Vakfı’nın çalışmalarına verdiği destekten dolayı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkürlerimizi sunarım” dedi.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “41. İstanbul Maratonu’nda TEMA Vakfı ile beraber iyilik peşinde koşan ilk ticaret ve sanayi odası olmaktan gurur duyuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin sonunda çocuklarımızın doğa eğitimine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye Çöl Olmasın diyerek başlayan ve doğanın korunması için örnek bir mücadele sergileyen TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Toprak Dede Hayrettin Karaca’yı anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
Ceylan, ziyaret sırasında 3 Kasım 41. İstanbul Maratonuna katılımları ve katkılarından dolayı Çerkezköy TSO plaketini Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’ya takdim etti. Gerçekleştirilen plaket töreninde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin ve Ayhan Arslan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdelen, Murat Narçın ve Mustafa Ogün Asıl da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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