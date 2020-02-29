Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde belediyeye ait ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıkan yangın meydana geldi.

Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bulunan Malkara Belediyesine ait Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

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