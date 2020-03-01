Çerkezköy'ün 3 mahallesinde muhtarlık seçimi



Şaban KARDEŞOnur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nin 3 mahalleye dönüştürülmesi üzerine bugün seçmenler, yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti.

Tekirdağ'ın büyükşehir olması ile birlikte belde statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülerek Çerkezköy'e bağlanan ve 40 bini aşan nüfusuyla Çerkezköy'ün en büyük mahallesi olan Kızılpınar'ın, Belediye Meclisi'nin 2019 yılı Ocak ayı toplantısında 3 mahalleye ayrılması kararlaştırıldı. Kızılpınar Atatürk Mahallesi, Kızılpınar Gültepe ve Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'ne ayrılan mahallerinin ilk muhtarlarını seçmek için sandık başına gidildi.

Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde 13 bin 448, Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde 8 bin 80 ve Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde 3 bin 140 seçmen sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayıp, saat 17.00'de sona erecek oy kullanma işlemine halkın yoğun katılım gösterdiği görüldü.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Şaban KARDEŞ-Onur KAYA

2020-03-01 16:46:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.