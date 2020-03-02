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Kolon kanserine dikkat

İHA

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce 131 Mart Kolon Kanseri Farkındalık ayına yönelik yazılı basın açıklaması yapıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce 131 Mart Kolon Kanseri Farkındalık ayına yönelik yazılı basın açıklaması yapıldı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce 131 Mart Kolon Kanseri Farkındalık ayına yönelik yapılan basın açıklamasında, kolorektal kanserin dünyada ve ülkede ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu, Türkiye’de Sağlık Bakanlığının kanser istatistikleri kayıtlarına göre hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.
İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, “Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Dünya çapında 1 milyon 849 bin 518 kişiye kolorektal kanser tanısı konulurken, 880 bin 792 kişi söz konusu kanser nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Kolorektal kanser erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olup kolorektal kanser tarama programlarının ilgili kanserin morbidite ve mortalitesine olumlu katkısı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Kolorektal kanserlerin taranmasındaki temel amaç; ülke çapında oluşturulan ulusal bir tarama programını hedef popülasyona uygulayarak, kolorektal patolojileri henüz premalign veya erken evrede iken tespit etmek, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle de invazif kanser sıklığını, buna bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürerek olası karmaşık ve pahalı tedavileri önlemektir. Gerek yaşam kalitesini arttırdığı gerekse de süresini uzattığı için tarama programı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen üç programdan birisidir” denildi.
Açıklamanın devamında, “Kolorektal kanserde erken teşhis ile mortalite ve morbidite azalmasının yanında; tedavi maliyetlerini de düşürecektir. Kolorektal kanseri erken evrede teşhis etmenin yolu ise hastalığı asemptomatik evrede tarama programları ile yakalamaktır. Ülkemizde kanser taramalarının yapılması ve dolayısıyla kanser vak'alarına bağlı ölümleri azaltmak amacıyla Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları belirlenmiştir. 5070 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. 5070 yaş arasında her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir. Akabinde GGT pozitif olan kişiler uygun standartlarda kalite kriterlerine göre teşhis merkezlerimize yönlendirilmektedir. Ülkemizde yüzde 2030 oranında kolorektal kanser taraması yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Kolorektal kanserinin değiştirilebilir risk faktörleri şunlar:
“Aşırı kilolu veya obez olmak, fiziksel olarak aktif olmamak, fazla miktarda işlenmiş (sosis, salam ve benzeri) veya işlenmemiş kırmızı et (sığır, kuzu, karaciğer ve benzerleri) tüketimi, sigara dahil tütün ürünlerinin kullanımı, fazla alkol kullanımı.”
Kolorektal kanserinin değiştirilemez risk faktörleri ise şöyle sıralandı:
“İleri yaş, kişinin kalın bağırsak polipleri veya kalın bağırsak kanseri öyküsü olması, kişinin inflamatuvar bağırsak hastalığı (Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) öyküsü olması, ailede kalın bağırsak polipleri veya kalın bağırsak kanseri öyküsü, kalıtsal bir sendromun olması, tip 2 diyabet hastası olma.”
Kolorektal kanserlerinde en sık görülen belirtiler ise şöyle: “Bağırsak alışkanlıklarında ishalkabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi, bağırsakta tam boşalmama hissi, dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyulaşma, karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti, bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı, güçsüzlük ve yorgunluk.

Tanı
Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Bu nedenle amaç, daha kanser belirti vermezken tümörü ortaya koymak olmalıdır. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. Poliplerin erkenden tanınıp çıkartılması, kolorektal kanserini önleyebilir. Erken tanı konulduğunda, kolorektal kanserini tedavisi daha etkin olabilir. Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler taranmalı ve kolorektal kanser için artmış riski olan kişiler ise daha erken tarama programına alınmalıdır. Dışkıda gizli kan saptanıp kolonoskopi yapılan kişilerde henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebildiği gibi kanser gelişmiş olan olgularda da erken teşhis ile yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır.”

Tedavi
Kolorektal kanserinde cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisi (radyoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulandığı da ifade edilirken, Kolorektal kanserini önlemek için atılması gereken en önemli adımlardan birinin de tarama olmakla birlikte aşağıdaki sağlıklı yaşam davranışlarını uygulamak da sadece kolorektal kanserinden korunmada değil birçok kanserden korunmada da önemli olduğu vurgusu yapıldı.
Kansere yönelik sağlıklı yaşam davranışların ise şöyle ifade edildi: “Sağlıklı kiloda kalmak ve bunu sürdürmek, taze meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek, posa içeriği yüksek besinlerin tüketimi artırmak, Posa içeriği en yüksek besinler sırasıyla; kuru baklagiller, tahıllar, sebzemeyvelerdir. Günde 3060 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak (tempolu yürüyüş, bisiklete binme gibi). Sigara ve alkol kullanmamak. Kanser taramalarının en önemli basamaklarından biri farkındalık çalışmalarıdır. Mart ayı da Kolorektal kanser farkındalık ayı olarak tüm dünyada ve ülkemizde kabul görmüş ve çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulmaya çalışılan bir aydır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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