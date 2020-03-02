TB2L: ÇBSK: 68 - Başkent Yenişehir: 60

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), evinde karşılaştığı Başkent Yenişehir'i 6860 yenerek zirve yürüyüşünü ve playoff iddiasını sürdürdü.

Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda oynana maçta Özkan Talo, Caner Bahadır, Ahmet Bilal Öztürk hakem üçlüsü görev aldı. İlk periyodu 16 15 tamamlayan ÇBSK, ikinci periyotta 14 13 geri düşünce takımlar soyunma odasına 29 29’luk eşitlikle girdi.

Soyunma odasından oyuna ağırlığını koyarak dönen ve rakibine sadece 7 sayı şansı verdiği 7 dakikalık bölümde 15 sayı farkla 51 36 öne geçen ÇBSK, rakibin dış atışlardan bulduğu sayılara engel olamasa da 3. periyodu 22 12 kazandı ve final bölümüne 10 sayı farkla 51 41 önde girdi. Son periyotta rakibinin farkı azaltma girişimlerine izin vermeyen ÇBSK, mücadeleden 68 60 galip ayrıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı da ÇBSK ,76 74’lük skorla kazanmıştı.

ÇBSK, 22. hafta maçında İstanbul deplasmanında Beylikdüzü Spor Salonu’nda oynanacak olan maçta Beylikdüzü takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Mart 2020 tarihinde saat 18.30’da başlayacak.

Çorlu temsilcinin evinde oynayacağı ilk maç ise 15 Mart 2020 günü İzmir temsilcisi Bornova Bossan ile olacak.

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