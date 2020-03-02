Tekirdağ’da “Günümüzde Çalışan Profili ve İş Hayatında X,Y,Z Kuşakları” semineri

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Çerkezköy TSO) düzenlenen “Günümüzde Çalışan Profili ve İş Hayatında X,Y,Z Kuşakları” seminerinde iş hayatında yaşanan kuşak farklarından bahsedildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen seminerde Trakya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Doç. Dr. Yeliz Yeşil konuşmacı olarak yer aldı. Yeşil, yetenek ve iş gücü talebindeki artışın yetkin insan kaynağı açığını büyüttüğünü, buna bağlı olarak da güç dengesini işverenden çalışana doğru değiştirdiğini söyledi.

Çalışanların kişisel gelişim ve sürekli eğitim, yenilikçilik, hız, esnek çalışma, işözel hayat dengesi beklentisi içinde olduğunu ifade eden Yeşil, “Bu beklentiyi karşılamak için kurumların çalışanlarını aynı zamanda müşteri gibi ele almaları gerekiyor. Diğer yandan insan kaynakları, teknoloji kullanımını iyi bilen, sezgi kabiliyeti ve sosyal zekası yüksek çalışanları tercih etmekte. Günümüz çalışanlarının öncelik almak, işlerini önceliklendirerek daha iyi çalışma yöntemleri bulmak ve sorumluluk almak noktasında proaktif ve motive olmaları bekleniyor” dedi.



"İletişim ve saygı başarıyı getirecektir"

X,Y, Z kuşaklarını” X nesli, 19651979 arası doğanlara denir. X nesli kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor. Y nesli, 19801999 arası doğanlardır. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar. Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar. Belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. Z nesli, 2000 yılı ve sonrası doğanlara denir. İnternet ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyorlar. Günümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, Ipad’ler ya da tablet bilgisayarlar ile her alanda aktifler” sözleriyle tanımlarken kurumlarda kuşakları ortak noktada birleştirmek, en iyi özelliklerinden faydalanmak ve özellikle iletişim ve saygıyı gerçekleştirmenin başarıyı getireceğini ifade etti.

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