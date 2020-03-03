Kazara kendisini yaralayan genç, ağrımı dindirin diye seslendi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde elindeki pompalı av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendisini yaralayan genç, hastaneye getirildiği sırada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde yürüdüğü sırada S.K. (31) isimli gencin elindeki pompalı av tüfeği ateş aldı. Kazara bacağından yaralanan genç adamı, bir süre sonra eve gelen babası fark etti.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. Yaralı genç, hastaneye getirildiği esnada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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