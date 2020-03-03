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Hurda araç mesaisi

İHA

Her açıdan risk oluşturan hurda araçların toplatılması için Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seferberlik ilan edildi.

Hurda araç mesaisi

Her açıdan risk oluşturan hurda araçların toplatılması için Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seferberlik ilan edildi.
Trafiği aksatan, kentin estetiğini bozan, ayrıca asayiş ve terör suçları bakımından da risk oluşturan, çevre kirliliğine neden olan tüm hurda araçlar, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tek tek tespit ediliyor. Araçların tespit edilen hurda alanlarına 15 gün içerisinde kaldırılmaması durumunda Kabahatler Kanunu’nun 41/6 Maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağı, yine kaldırılmaması halinde ise araçların hurda alanlarına kaldırılmasına ilişkin masrafların sahibinden ayrıca tahsil edileceği bildirildi.
Tekirdağ Valiliği'nden gönderilen yazıda ise "Caddeye veya sokağa ya da kamunun kullanımına ait bir yere bırakılan kullanılmaz haldeki hurda araçlar ya da mütemmim cüzleri, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra içeriğinde tehlikeli maddeler bulunması, her an patlama ve yanma riski taşımaları sebepleriyle kamu güvenliği ve esenliği açısından ciddi bir tehdit arz etmektedir. Ayrıca ülkemizin birliğine, beraberliğine ve güvenliğine kast eden terör örgütlerinin bölücü faaliyetlerinde zaman zaman bir araç olarak da kullanılabilmektedir. Bu kapsamda çevre kirliliğinin önüne geçmek, olası terör eylemlerini engellemek ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi’nin C bendi gereğince ilk sınırları içerisinde huzur ve güvenliği, tasarrufa müteallik emniyeti ve kamu esenliğini sağlamak amacıyla belediyeler ile koordineli olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi’nin O bendi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesi’nin İ bendi uyarınca belediye sınırları içerisinde belirlenmeyen hurda alanı varsa belirlenmesinin sağlanması, caddeye veya sokağa ya da kamunun kullanımına ait bir yere ve özellikle küçük sanayi sitelerine bırakılan kullanılamaz haldeki hurda araçların kolluk kuvvetleri ve zabıta memurlarınca tespitinin ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli tebliğin yapılması, tebliğ yapıldığı halde araçlarını kaldırmayan ruhsat sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/6 Maddesi uyarınca işlem yapılarak; araçların hurda alanlarına kaldırılması ve bunların kaldırılmasına ilişkin masrafların sahibinden ayrıca tahsil edilmesi, sahibi tespit edilemeyen hurda araçlar ya da bunların mütemmim cüzlerinin de bulundukları yerden kaldırılarak hurda alanlarına çekilmesi hususlarının başta Valiliğimiz olmak üzere il/ilçedeki sıralı sorumlu amirlerce takibinin sağlanarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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