Çerkezköy'de ilkokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı(2)

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TABURCU EDİLDİLER

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kermes yemeğinden sonra rahatsızlanan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencileri taburcu edildi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Salami Abban, 84 çocuğun hastanelere başvurduğunu belirterek, "Tümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Birçok çocuğu da aileleri psikolojik olarak etkilendikleri için hastanelere götürdü. Şu anda hastanelerde çocuklarımız bulunmuyor, tedavileri yapıldı" dedi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Şaban KARDEŞ

2020-03-04 17:28:10



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