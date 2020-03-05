Çorlu’da FETÖ operasyonu

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu’da gerçekleştirilen operasyonda bir kişi terör örgütü üyesi olmak suçlaması ile gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorlu ilçesinde yakalanan H.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

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