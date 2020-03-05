Ergene Belediye Meclisi’nden şehitlere dua, Atatürk anıtına karanfil

Ergene Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı şehitler için dualarla başladı. Meclis üyeleri toplantının sonunda ellerindeki Türk bayrakları ile şehitler için yürüyüş gerçekleştirerek, Atatürk anıtına karanfil bıraktı.

Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Ergene Belediyesi meclis üyeleri toplantı öncesi şehitler için Kur’an okuturken, toplantı sonunda ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk anıtına yürüyerek anıta karanfil bıraktı.

Ergene Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Ulaş Belediyesi Düğün Salonunda yapıldı. Toplantı öncesi İdlib’de gerçekleşen saldırılarda şehit düşen kahraman askerler için Kur’an okutuldu, toplantı sonrasında da şehitler için Ulaş Mahallesi'ndeki Atatürk anıtına meclis üyeleri, parti ilçe başkanları ile sessiz bir yürüyüş yapılarak anıta karanfil bırakıldı.

"İdlib’den gelen şehit haberleri hepimizin yüreğini yasa boğdu" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra tüm meclis üyelerini, parti ilçe başkanlarını ve vatandaşları şehitler için Ulaş Mahallesi'nde bulunan Atatürk anıtına karanfil bırakmaya davet etti. Toplantının sona ermesinin ardından Belediye Başkanı Yüksel, Meclis üyeleri, ilçe başkanları ve vatandaşlar Ulaş Belediye binası önünden başlayarak ellerindeki Türk bayrakları ile sessiz bir şekilde Ulaş Mahallesi'nde bulunan Atatürk anıtına yürüyerek anıta şehitler için karanfil bıraktılar.

Yürüyüşe katılarak şehitler için Atatürk anıtına karanfil bırakan meclis üyelerine, ilçe başkanlarına ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yüksel, “İdlib’de yitirdiğimiz canlarımız, bu ülkenin vefakar, cefakar, vatan uğruna gözünü bile kırpmadan canını veren evlatlarımız, vatanımızın ve milletimizin güvenliği için hayatlarını ortaya koydular. Onlar hepimizin evlatları, canımız çok yanıyor ve evlat acısını şu an milletçe yaşıyoruz. Yüce Allah’tan en büyük dileğim bir Mehmetçiğimizin daha şehit haberini almamak, bir vatan evladının daha toprağa düşmemesi. İdlib’de şehit düşen her bir kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Tüm dualarımızın biz güvende olalım diye vatan görevi yapan Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

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