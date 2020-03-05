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Türk Bayrağıyla İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor İstanbul’dan Çanakkale’ye bayrak dağıtarak yürüyorlar Bayrakla İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyen Gümüş’ten Yunan vekile: “O eli kırarız” 17 gün şehitler için, bayrak için yürüyecek

İHA

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için İstanbul'dan Çanakkale'ye iki kişi ile 'vefa yürüyüşü' başlatan Saffet Gümüş Tekirdağ'a ulaştı. Tekirdağ'da gazetecilere açıklamada bulunan Gümüş, "Yunanistan'ın o çocuğuna diyorum ki bizim bayrağımız şehit kanıyla yoğruldu. Bayrağımıza değen o eli kırarız" dedi.

Türk Bayrağıyla İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor İstanbul’dan Çanakkale’ye bayrak dağıtarak yürüyorlar Bayrakla İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyen Gümüş’ten Yunan vekile: “O eli kırarız” 17 gün şehitler için, bayrak için yürüyecek

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için İstanbul’dan Çanakkale’ye iki kişi ile 'vefa yürüyüşü' başlatan Saffet Gümüş Tekirdağ’a ulaştı. Tekirdağ’da gazetecilere açıklamada bulunan Gümüş, “Yunanistan'ın o çocuğuna diyorum ki bizim bayrağımız şehit kanıyla yoğruldu. Bayrağımıza değen o eli kırarız” dedi.
Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla eline Türk Bayrağını alan Tokat 15'liler Derneği Başkanı 53 yaşındaki Saffet Gümüş, iki kişi ile gerçekleştireceği vefa yürüyüşü için yola çıktı. 4 günde Tekirdağ'a ulaşan Gümüş, yolda bulunan vatandaşların ve geçen araçların sürekli sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade etti. Çanakkale'ye kadar yürüyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Bayrağını hediye edeceğini dile getiren Gümüş, Türk Bayrağını yırtan Yunan vekil için de “O eli kırarız” dedi.
Eski Türk askeri kostümlerini giyip Türk Bayrakları ile yürüyen Gümüş, İstanbul Çanakkale yollarında renkli görüntülere de sahne oldu. Gümüş ve yanındaki iki kişi daha vatandaşlara bayrak dağıtarak Çanakkale’ye doğru ilerliyorlar. Saffet Gümüş ve yanında bulunan 2 arkadaşı asker selamı pozu vermeyi de ihmal etmedi.

“O eli kırarız”
Tokat 15’liler Dernek Başkanı Saffet Gümüş, “Yürüyüşümüze 2 Mart 2020’de İstanbul Bağcılar’da başladık. Yürüyüşümün sebebi bayrak için, vatan için, şehitler için. Çünkü biliyorsunuz. Bundan birkaç gün önce yiğit evlatlarımız şehit oldu. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Yürüyüşümüzün ikinci amacı bayrak için. Çünkü bayrağımız, şehit kanıyla yoğrulmuş bir bayrak. Bundan 1520 gün önce Yunanistan'ın bir çocuğu vardı. İsmini söylemiyorum. Yunanistan'ın o çocuğuna diyorum ki bizim bayrağımız şehit kanıyla yoğruldu. Bayrağımıza değen o eli kırarız” dedi.

“Bayrağı Cumhurbaşkanına vermek istiyorum”
Yürüyüşünün 18 Mart 2020 tarihinde Çanakkale’de tamamlanacağını da ifade eden Gümüş, “Allah nasip ederse, bu kutlu bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istiyorum. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek devlet diyorum. Yürüyüşüm toplam 17 gün sürmüş olacak. 400 kilometre. Bugün 4. gün Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ’da güzel bir karşılama yaptı ilçe başkanımız” diye konuştu.

"Vatanımıza saldıran o çakal sürüsü bugün Türkiye'nin etrafını sarmış"
Gümüş açıklamasının devamında, “Yürüyüşümüzün üçüncü amacı da şu an Çanakkale’de biliyorsunuz. Bundan 105 yıl önce dedelerimiz orada şehit oldu. Çanakkale demek bir il ismi değil. Çanakkale demek Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin kurtuluşu demektir. Bunun için yüzlerce, binlerce şehit verdik. O zaman tek davamız vardı. Dedelerimizin davası vatandı. Bayrak olmadan, vatan da olmadan biz olamayız. Bayrağımız, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız. 105 yıl önce vatanımıza saldıran o çakal sürüsü bugün Türkiye'nin etrafını sarmış bekliyorlar. Bunlar karışsınlar ki ‘Bölüp, parçalasınlar’ diye. O zaman biz ne yapalım. Vatansız mı kalalım. Bayraksız mı kalalım. Bırakın siyaseti kardeşim. Vatana ve bayrağa sahip çıkalım. Şehitlerimiz bize bunu emanet ettiler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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