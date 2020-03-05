Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'da



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) ÇANAKKALE Zaferi´nin 105'inci yılı dolayısıyla şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan, Çanakkale Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

Çanakkale Zaferi´nin 105'inci yılı için şehitler anısına, elinde Türk bayrağı ile pazartesi günü İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yürümeye başlayan Saffet Gümüş, Tekirdağ'da karşılandı. 17 gün sürecek 400 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale´ye ulaşacak Gümüş, Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe de moral vermek istediğini söyledi. Gümüş, "Yürüyüşümün sebebi bayrak için, vatan için, şehitler için. Çünkü biliyorsunuz. Bundan birkaç gün önce yiğit evlatlarımız şehit oldu. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Yürüyüşümüzün ikinci amacı bayrak için. Çünkü bayrağımız, şehit kanıyla yoğrulmuş bir bayrak" dedi.

Milli değerlere sahip çıktıklarını belirten Gümüş, "Bundan 105 yıl önce dedelerimiz orada şehit oldu. Çanakkale demek bir il ismi değil. Çanakkale demek Türkiye´nin varoluşu, Türkiye´nin kurtuluşu demektir. Bunun için yüzlerce, binlerce şehit verdik. O zaman tek davamız vardı. Dedelerimizin davası vatandı. Bayrak olmadan, vatan da olmadan biz olamayız. Bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

Yürüyüşünü 18 Mart'ta Çanakkale´de tamamlayacağını kaydeden Saffet Gümüş, "Allah nasip ederse bu kutlu bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan´a vermek istiyorum. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek devlet diyorum. Yürüyüşüm toplam 17 gün sürmüş olacak. 400 kilometre. Bugün 4. gün, Tekirdağ´a geldik. Tekirdağ´da güzel bir karşılama yaptı ilçe başkanımız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-03-05 17:23:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.