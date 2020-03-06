Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile çarpan motosikletli genç yaralandı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzeri dörtyol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Selim Vural Caddesi'nde seyreden Harun Tunç (22) yönetimindeki 59 AAR 484 plakalı motosiklet, çevre yolundan caddeye çıkan bir otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tunç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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